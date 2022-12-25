Чем завершится для Украины война с российским оккупантом — вопрос, который интересует всех украинцев. Обнадеживающий прогноз дала экстрасенс Мария Тихая.

Известный украинский экстрасенс Мария Тихая, которая уже много раз давала точные прогнозы по поводу будущего, спрогнозировала, как завершится война в Украине и что ждет нашу страну после победы. Более подробно об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "ТОР".

Экстрасенс раскинула карты Таро и выпала карта Фортуна, которая знаменует собой серьезные изменения в лучшую сторону.

Согласно раскладу карт Таро, Украина "выйдет из прошлого". По словам экстрасенса, так как раньше уже не будет — как в экономической сфере, так и в ментальном состоянии украинцев.

Также Мария Тихая сообщила, что после победы будет происходить масштабное восстановление. К политике придут новые молодые лица, который будут развивать страну.

Тихая также говорит, что украинская армия будет элитной и мощной, но выпадает и карта страха. Она растолковала эту карту так: к сожалению, многие ребята, которые вернутся с войны, будут психически нестабильными. Таких бойцов нужно будет поддерживать психологически.

Экстрасенс также прогнозирует, что Украина сможет вернуть Крым, но это будет не так быстро, как хотелось бы. Вероятно, это произойдет в 2025 году. По ее словам, сначала ВСУ могут освободить оккупированные территории Донецкой области, а тогда уже - Крым.

Напомним, астролог Влад Росс спрогнозировал даты, когда украинская армия начнет побеждать.

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