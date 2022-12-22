Винницкий суд вынес решение по делу мужчины, который украл ящик с пожертвованиями на ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Нaцполиции.
По информации правоохранителей ранее судимый 34-летний мужчина вынес из помещения храма в городе Казатин ящик не обращая внимания на свидетелей, которые пытались его остановить.
"Женщины, которые были в помещении храма, пытались помешать подсудимому совершить кражу, однако остановить они его не смогли. Сразу после совершения преступления обвиняемого задержали оперативники, недалеко от места происшествия", - говорится в сообщении.
Грабителем оказался житель Ивано-Франковской области. Преступник проведет за решеткой 7 лет.
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Справочно; мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (Грабеж).
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