Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему хищения бюджетных денег. К сделке причастно руководство Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области .

Об этом сообщает СБУ .

Чиновники организовали незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) местным предприятиям. Это должно было позволить им «вывести» из государственного бюджета более 40 млн. грн.

Впрочем, украинские правоохранители заблокировали схему и установили ее основных фигурантов.

По данным следствия, в противоправную деятельность чиновники привлекли аффилированные коммерческие структуры, занимающиеся импортом товаров широкого потребления и их продажей.

Коммерсанты продавали оптовые партии иностранной продукции за наличные деньги, но в налоговой отчетности прописывали, что им не удалось продать товар, и он якобы хранится на складах.

Затем эти предприниматели формировали заявку на бюджетное возмещение НДС. Основанием указывали, что они уплатили указанный налог при импорте, но якобы не смогли продать эти товары, поэтому по закону претендуют на возмещение.

Во время проверки соответствующих документов налоговики закрывали глаза на отсутствие товара и даже складов, где якобы хранилась продукция.

Как сообщала Politeka.net, блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.

Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется заплатить налог за использование генератора.