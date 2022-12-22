Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарила их за невероятную работу во время российского вторжения.

Она рассказала о женщинах, которые работают на энергетических предприятиях и восстанавливают их работу во время войны.

«Янина уже более 16 лет работает электромонтером и ремонтирует электросети. Война пришла в ее город — но Янина не эвакуировалась, потому что убеждена: ее умения сейчас нужны людям.

Ольга — заместитель начальника участка углеобогащения. Она отвечает за очищение угля. А еще у Ольги три сына, и двое из них сейчас защищают нас на фронте.

Алла работает машинистом насосных установок теплоэлектростанции. Уже 26 лет она энергетик. Когда был вражеский «прилет» по станции, произошел пожар — и Алла тушила его, спасая оборудование и людей.

А это Людмила — руководитель химического цеха на ТЭЦ. Она работает на нем 49 лет! И когда ТЭЦ обстреляли россияне, когда весь цех был в обломках, она продолжила работать, без выходных и перерывов.

«Это женщины — настоящие героини энергетического фронта. Это они ежедневно борются за то, чтобы после каждой атаки агрессора в наших домах снова был свет, тепло и вода. Это они не делят профессии на мужские и женские, работают в холоде и под обстрелами, рискуя жизнями. Сегодня у всех энергетиков нашей страны профессиональный праздник — и я благодарна каждому и каждой за вашу невероятную работу. Свет в который раз побеждает тьму благодаря вам», — написала она.

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