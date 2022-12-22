В Киеве мужчина украл 40 тысяч евро с помощью дрона и хитрой схемы.

Детали преступления раскрыла пресс- служба Киевской городской прокуратуры на официальном сайте.

Украинца приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за кражу и мошенничество в Подольском районе Киева. Как выяснило следствие, ранее судимый уроженец Луганской области разместил в соцсетях объявление об обмене валюты по выгодному курсу и нашел клиента, решившего обменять 40 тысяч евро на гривне.

Мошенник назначил встречу в фальшивом обменном пункте, взял деньги и незаметно для жертвы перевел их в сумку-авоскую, прикрепленную к квадрокоптеру. После запуска беспилотник поднялся в воздух и улетел заранее запрограммированным маршрутом, а преступник скрылся через дыру в стене.

Случилось так, что квадрокоптер приземлился вместе с деньгами недалеко от обменного пункта, и его заметила проходившая мимо женщина. Она сообщила о находке в полицию, которая вернула жертве украденное и задержала подозреваемого.

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