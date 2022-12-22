Пять офицеров Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины во время оккупации российскими войсками Автономной Республики Крым перешли на сторону врага.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. Правоохранители завершили специальное досудебное расследование.

Обвиняемыми являются заместитель начальника тыла, начальник отделения артиллерии, старший инженер-испытатель, начальник службы инженерно-авиационной службы и начальник службы безопасности полетов Государственного научно-испытательного центра ВСУ, которые по состоянию на сегодняшний день "служат" в "Государственном авиационном научно-испытательном центре 929 ГЛИЦ" военно-воздушных сил вооруженных сил рф".

Установлено, что после захвата россией полуострова офицеры предали присяге на верность украинскому народу, отказались передислоцироваться на контролируемую территорию Украины и добровольно согласились служить в российских вооруженных силах.

Бывшие военные обвиняются в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит, и что в ВСУ пока достаточно людей.

Также напомним, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.