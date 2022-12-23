В фейсбук-сообществе "Черниговский Кисель" опубликовали историю о том, как зависть и доносы людей из-за отключений света привели еще и к отключению тепла.

Как оказалось, женщина собирала подписи за то, чтобы в соседнем доме тоже отключали свет, как и в ее доме, так как устала долго сидеть без электричества. Ей удалось собрать аж 800 подписей и к ней прислушались, соседей тоже начали отключать. Однако, повернулось все не так как ожидалось – из-за того, что дом соседей начали отключать, вместе с ним отключалась и котельная, и получилось так, что и дом инициаторши жалобы остался без тепла.

"800 подписей. Отключали по 6 часов на 2 дня. Дом на одной линии с котельной. Позамерзали. Передумали", - рассказала одна из пользовательниц.

"А можно подробности не для местных? То есть госпожа собрала 800 подписей за отключение, но оказалось, что дом, за который собирали, на одной линии с котельной, его отключили, все замерзли и передумали?", - уточнил еще один пользователь.

"Приблизительно так, кроме того, что все знали, что дом на одной линии с котельной еще до сбора подписей", - добавила предыдущая пользовательница.

Стоит отметить, что в комментариях к этим комментариям собралось еще много подобных историй, когда люди жаловались, что у соседей не отключают свет, а у них отключают.

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