Украинцы смогут бесплатно обменять лампочки накаливания на LED уже с первых чисел 2023-го года.

Как сообщает Politeka.net, один человек может обменять пять лампочек.

В Минэкономики считают, что замена 50 миллионов лампочек накаливания сможет сэкономить работу одного реактора мощностью 1 МВт.

«Программа будет стартовать с нового года. Это означает, что люди старше 18 лет могут прийти в "Укрпочту" или оставить свою заявку сначала на портале "Дия", а затем прийти в отделение "Укрпочты". Один человек может заменить пять таких лампочек", – рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

О точных сроках действия программы пока неизвестно.

По словам Свириденко, она будет достаточно длинной, чтобы все желающие успели заменить лампочки.

По предварительным данным, программа будет действовать в течение января, февраля, марта.

Отметим, с среднем LED лампа потребляет в 10 раз меньше, чем обычная лампочка накаливания.

Лампочка накаливания в процессе работы тратит на освещение помещения не более 15 процентов всей потребляемой электрической энергии. А оставшаяся энергия идет на нагрев нити, поэтому при прикосновении к такой лампе можно легко обжечься.

А вот LED-лампы даже при многочасовой работе не обжигают.

Светодиодная лампа может работать от сети 220 Вольт или от источника питания 12 Вольт. В них используются разные драйверы, а некоторые из них оснащаются стабилизаторами, позволяющими свету не изменяться при колебаниях напряжения в сети.

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