Как сообщает Politeka.net, один человек может обменять пять лампочек.
В Минэкономики считают, что замена 50 миллионов лампочек накаливания сможет сэкономить работу одного реактора мощностью 1 МВт.
«Программа будет стартовать с нового года. Это означает, что люди старше 18 лет могут прийти в "Укрпочту" или оставить свою заявку сначала на портале "Дия", а затем прийти в отделение "Укрпочты". Один человек может заменить пять таких лампочек", – рассказала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
О точных сроках действия программы пока неизвестно.
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По словам Свириденко, она будет достаточно длинной, чтобы все желающие успели заменить лампочки.
По предварительным данным, программа будет действовать в течение января, февраля, марта.
Отметим, с среднем LED лампа потребляет в 10 раз меньше, чем обычная лампочка накаливания.
Лампочка накаливания в процессе работы тратит на освещение помещения не более 15 процентов всей потребляемой электрической энергии. А оставшаяся энергия идет на нагрев нити, поэтому при прикосновении к такой лампе можно легко обжечься.
А вот LED-лампы даже при многочасовой работе не обжигают.
Светодиодная лампа может работать от сети 220 Вольт или от источника питания 12 Вольт. В них используются разные драйверы, а некоторые из них оснащаются стабилизаторами, позволяющими свету не изменяться при колебаниях напряжения в сети.
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Также сообщалось, кому придется заплатить налог за использование генератора.
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