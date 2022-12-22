В Минобороны объяснили слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о трехстах танках, семисот БМП и пятисот гаубицах, которые нужны Украине.

Напомним, в интервью британскому изданию "The Economist" генерал Залужный рассказал о технике, необходимой ВСУ.

«Я знаю, что могу победить этого врага. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше того, что мне нужно", - сказал он.

В Минобороны Украины объяснили, что 300 танков - это то, что нужно для отдельной конкретной операции.

А вот для полной деоккупации страны нужно больше техники.

«Я бы уточнил мнение генерала Залужного, потому что не все его правильно дочитали. Он сказал, что может победить в этой войне в целом, а по отдельности назвал цифру потребностей для конкретной операции. Поэтому это победа в одной конкретной операции, и так эти цифры реалистичны вместе с нашими партнерами и мощностью нашего ВПК», – заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телемарафона.

Резников подчеркнул, что для полной победы и деоккупации украинских территорий на 1991 год необходимо больше техники и вооружения, и Украина уже информирует об этом своих партнеров.

Напомним, на вопрос, будет ли в Украине новая волна мобилизации, Валерий Залужный ответил, что она и так проходит, и что в ВСУ пока достаточно людей.

Также напомним, что секретарь СНБО Данилов предупредил Залужного об опасностях в будущем.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.