Украинцев поразило фото маленького мальчика, который живет в подвале, прячась от российских бомб.

19 декабря впервые в жизни к этому малышу из Славянска пришел Святой Николай. В этот день деткам в Изюме и Славянске передали подарки.

Сообщалось, что ребенок на фото – сирота, и проживает в подвале с дедушкой и бабушкой, скрываясь от российских бомб

"Посмотрите на его левую руку, в ней хлеб. Он шел за подарком и кушал хлеб. Просто хлеб", - подписал фото организатор благотворительной акции.

19 грудня вперше в житті до цього малюка зі Слов`янська прийшов Святий Миколай 💔



Дитина – сирота, і проживає у підвалі з дідом і бабою, ховаючись від російських бомб



📸 Stas Tarakanov pic.twitter.com/6JvQjIaPGK — Ukrinform (@UKRINFORM) December 21, 2022

Кадр с малышом мгновенно разлетелся соцсетями. Украинцы просят дать контакты его родственников, чтобы помочь и признаются, что не смогли сдержать слез:

«Можно, пожалуйста, контакты его родных? хочу помочь малышу», «Блин, я расплакался... Сколько семей разрушило это рашистское болото, сколько детей и родителей не встретятся никогда. Пусть Господь и все Его ангелы хранят всех в Украине», «Невозможно смотреть без слез», «Святая Матерь Божья, а сколько еще таких детей по всей Украине? А сколько убито рашистскими оккупантами…», «Какое солнышко, сердце кровью обливается».

Некоторые пользователи даже выразили желание забрать ребенка в свою семью.

Но, по некоторым данным, ребенок не сирота.

«Я знаю этого мальчика. Это Алексей Алехин. Здесь неверно написано. Он не сирота, его отец в ВСУ, сражается с 24.02.2022, а мать весной умерла от воспаления легких. Его взял к себе его родной дед. Пока война живут вдвоем в Славянске. С ним все будет хорошо, как и с Украиной», - написал один из пользователей Twitter в комментариях к фото.

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