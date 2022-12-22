19 декабря впервые в жизни к этому малышу из Славянска пришел Святой Николай. В этот день деткам в Изюме и Славянске передали подарки.
Сообщалось, что ребенок на фото – сирота, и проживает в подвале с дедушкой и бабушкой, скрываясь от российских бомб
"Посмотрите на его левую руку, в ней хлеб. Он шел за подарком и кушал хлеб. Просто хлеб", - подписал фото организатор благотворительной акции.
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Кадр с малышом мгновенно разлетелся соцсетями. Украинцы просят дать контакты его родственников, чтобы помочь и признаются, что не смогли сдержать слез:
«Можно, пожалуйста, контакты его родных? хочу помочь малышу», «Блин, я расплакался... Сколько семей разрушило это рашистское болото, сколько детей и родителей не встретятся никогда. Пусть Господь и все Его ангелы хранят всех в Украине», «Невозможно смотреть без слез», «Святая Матерь Божья, а сколько еще таких детей по всей Украине? А сколько убито рашистскими оккупантами…», «Какое солнышко, сердце кровью обливается».
Некоторые пользователи даже выразили желание забрать ребенка в свою семью.
Но, по некоторым данным, ребенок не сирота.
«Я знаю этого мальчика. Это Алексей Алехин. Здесь неверно написано. Он не сирота, его отец в ВСУ, сражается с 24.02.2022, а мать весной умерла от воспаления легких. Его взял к себе его родной дед. Пока война живут вдвоем в Славянске. С ним все будет хорошо, как и с Украиной», - написал один из пользователей Twitter в комментариях к фото.
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