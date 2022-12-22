С начала полномасштабного вторжения энергетики возобновили электроснабжение на 78% поврежденных россиянами высоковольтных подстанциях и 62% линий электропередачи.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Укрэнерго. После тысяч ударов россиян ракетами и дронов энергосистема страны снова и снова возобновляет работу.

Самая сложная ситуация остается в Киеве.

«Изменений к лучшему нет. Сегодня ситуация с поставками в Киеве – самая сложная в стране. Есть те районы, которые получают свет около 5 часов в сутки. Есть те, кто со светом 2-3 часа в день. А есть те, кто без света вообще с последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования», – сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, ключевая проблема в столице сейчас не генерация, а сети.

«Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль», – пояснил Коваленко.

Также гендиректор YASNO рассказал, что линии питания в Киеве не линейны и не всегда логичны с точки зрения карты и районов.

«Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация», – заверил Коваленко.

Гендиректор YASNO предупредил, что ситуация может даже ухудшиться:

«Может ли быть хуже? Да, если нас снова будут обстреливать. Точнее, если повредят оставшиеся 40% узлов».

Но существуют надежды и на то, что когда завершатся ремонтные работы, схема перезаживления заработает, и ситуация улучшится.

О тяжелой ситуации сообщил и начальник КГВА Сергей Попко:

«Ситуация в Киеве с энергоснабжением остается тяжелой. Главной проблемой является не генерация, а доставка питания потребителям. Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, длительность которых невозможно регламентировать».

По его словам, энергетики, ремонтные бригады, коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему.

Напомним, отменят ли комендантский час в Новый Год.

Также сообщалось, кому придется платить налог за пользование генератором.

Кроме того, Politeka.net писала, что введены в обращение новые сто гривен.