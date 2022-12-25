Боевые пловцы 73-го отдельного центра ССО Украины рассказали, как по воде эвакуировали гражданских из-под носа у врага и не дали мирным гражданам оказаться в плену российских военных. Детали рассказали "Силы специальных операций ВСУ" на своем официальном Телеграм-канале.

Полномасштабная война раскрыла потенциал морского центра ССО. "Морские котики" ВСУ принимали участие во многих уникальных операциях. Боевые пловцы 73 морского центра специального назначения рассказали, что им больше всего запомнилось во время службы.

Они выделили "один случай, заставивший поволноваться". Когда они срочно эвакуировали гражданское население на одном из прибрежных участков украинского побережья, среди гражданских было много младенцев.

"Был только один случай, заставивший поволноваться. Когда мы забирали гражданское население и среди них было очень много именно грудничков, маленьких детей, самых маленьких. Когда мы загружали их на лодку, передавали их мамочкам. Это растрогало", – сказал один из бойцов.

Тогда все произошло очень быстро. Люди из окрестных сел собрались в одном месте и противник располагал информацией об этом. Так что нужно было очень быстро их оттуда забрать. Поэтому боевые пловцы 73-го отдельного центра подошли к побережью со всеми плавсредствами, которые у них были.

Больше всего там было пожилых людей и женщин с маленькими детьми. Воины посадили на плавсредства всех и лодки были перегружены, от берега отходили очень осторожно. Однако все удалось – были спасены 500 человек.

Напомним, сколько тысяч военных рф уже пригнали в Беларусь.

Как сообщала Politeka, в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.

Также Politeka писала, названы сроки новых атак.