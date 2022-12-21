О страшном известии сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, пишет Politeka.net.

«Стало известно, что на фронте погиб бывший пленник Кремля Геннадий Афанасьев. Когда-то в 2014 году оккупанты задержали его в Крыму, он был осужден, подвергся пыткам. Геннадий был обменен в 2016 году. Он пошел защищать страну в Киевское ТРО. И теперь отдал жизнь за нашу свободу. Знал Геннадия лично, выражаю глубокие соболезнования семье и близким Геннадия. Это большая потеря», – рассказал Гончаренко.

Напомним, 9 мая 2014, во время празднования Дня победы, Афанасьев был задержан в Симферополе. Его схватили на улице, избили, посадили в автомобиль с мешком на голове, долго возили по городу. Затем привезли в здание ФСБ.

24 декабря 2014 года на закрытом заседании Московским городским судом признан виновным в терроризме и приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По версии так называемого следствия, Афанасьев якобы входил в крымскую группу Сенцова, созданную в апреле 2014 года по указанию «Правого сектора».

В марте 2016 Украина обратилась в Россию с просьбой об экстрадиции четырех осужденных украинцев, в том числе Афанасьева. За его возвращение домой молились многие украинцы.

В первый день полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году он пошел в военкомат, служил в рядах Вооруженных сил Украины.

Напомним, стало известно, сколько тысяч военных рф привезли в Беларусь.

Также сообщалось о покушении на известного украинского журналиста.

Кроме того, Politeka.net писала, что в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.