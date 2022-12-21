Сегодня, 21 декабря, День зимнего солнцестояния, когда Солнце находится в самой низкой точке по отношению к земному горизонту, а мировой день скоро начнет увеличиваться.

Конечно, как отмечает известная синоптикиня Наталья Диденко, еще будет много тьмы, холода, снега, вообще, зимы, но с сегодняшнего дня мы знаем уже точно, объективно - весна будет.

А вот в четверг, 22 декабря, в Украине будет преобладать теплая погода.

«В течение дня температура воздуха будет +2+5 градусов, на крайнем севере 0+2 градуса, в южной части +4+9 градусов, в Крыму до +11», - сообщила Диденко.

По ее словам, дождь местами с мокрым снегом, ожидается в западных областях и на севере Украины. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер юго-западный, умеренный.

Также Диденко сообщила, что в Киеве 22 декабря предполагается небольшой дождь, местами вероятно с мокрым снегом. Температура воздуха в столице 22 декабря в течение дня достигнет 3 градусов.

«В ближайшее время погода в Украине будет преобладать теплая, но влажная, с периодическими осадками. А уже с 27 декабря, со вторника, до конца нынешнего года будет доминировать повсюду сухая воздушная масса», - рассказала синоптикиня.

Также Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в первый день нового 2023 года.

Так, по предварительным прогнозам, в Украине первое января 2023 будет без осадков и теплым.

«И новогодняя ночь, и первый день Нового года обещают быть с плюсами», - добавила Диденко.

Напомним, как будут работать банки на Новый год и Рождество.

Также сообщалось, какими продуктами лучше запастись уже сейчас, потому что могут подорожать на Новый Год.

Кроме того, Politeka.net писала, что в обращение введены новые сто гривен – что будет со старыми купюрами.