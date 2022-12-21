В Житомирской области погиб доброволец Первого добровольческого мобильного госпиталя Сергей "Маэстро" Грабарчук: он спасал дочь из охваченного пламенем дома.

Известием поделились на странице ПДМШ.

Сергей вместе с женой и детьми жил в частном двухэтажном доме Бердичевского района. Из-за постоянных отключений света мужчина для дополнительного обогрева установил в доме две буржуйки.

В 4 утра 18 декабря в доме загорелся пожар. Женщина с 12-летним сыном прыгнула с балкона на крышу автомобиля. Мужчина бросился спасать 8-летнюю Катю из пламени, но сгорел вместе с ней.

Погибших отца и дочь спасатели нашли в разных местах дома, отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Беда у нас, что люди возвращаются с фронта и сгорают в тылу. Это уже не первый наш собрат, кто ненадолго вернулся и погиб", – говорит руководитель ПДМШ Геннадий Друзенко.

Напомним, Укрэнерго дало новый прогноз по свету.

Ранее стало известно, что блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.

Также напомним, что сообщалось о новом мощном взрыве в Киеве – предварительно в жилом доме взорвался газовый баллон.