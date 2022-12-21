В Житомирской области погиб доброволец Первого добровольческого мобильного госпиталя Сергей "Маэстро" Грабарчук: он спасал дочь из охваченного пламенем дома.
Известием поделились на странице ПДМШ.
Сергей вместе с женой и детьми жил в частном двухэтажном доме Бердичевского района. Из-за постоянных отключений света мужчина для дополнительного обогрева установил в доме две буржуйки.
В 4 утра 18 декабря в доме загорелся пожар. Женщина с 12-летним сыном прыгнула с балкона на крышу автомобиля. Мужчина бросился спасать 8-летнюю Катю из пламени, но сгорел вместе с ней.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Больше я сюда не поеду": в Крыму новые взрывы, появились подробности
Введены в обращение новые сто гривен: что будет со старыми купюрами
Визит Си Цзиньпина увенчался подписанием мощнейших договоров и соглашений, которые будут играть очень серьезную роль, - Дмитрий Спивак
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Погибших отца и дочь спасатели нашли в разных местах дома, отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"Беда у нас, что люди возвращаются с фронта и сгорают в тылу. Это уже не первый наш собрат, кто ненадолго вернулся и погиб", – говорит руководитель ПДМШ Геннадий Друзенко.
Напомним, Укрэнерго дало новый прогноз по свету.
Ранее стало известно, что блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.
Также напомним, что сообщалось о новом мощном взрыве в Киеве – предварительно в жилом доме взорвался газовый баллон.