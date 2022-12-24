Украинские мужчины, которые идут защищать страну от российских военных, оставляют дома самых родных – своих любимых, детей и родителей. Пользователей сети растрогало видео встречи малыша с его папой - украинским военным. Защитник давно не виделся с родней из-за полномасштабной войны россии против Украины. Видео, которое пробирает до души, появилось в Телеграм-канале "Обозреватель".
Защитник вернулся к семье после ранения на фронте. На кадрах можно увидеть встречу малыша с отцом, которая состоялась на вокзале под звуки воздушной тревоги. Военнослужащий получил травму глаза и ноги, однако даже ранение не помешало ему опуститься на колени, чтобы как можно скорее обнять сына.
"Полные слез глаза, и это от радости. Потому что папа и сын рядом теперь", – гласит подпись в ролике.
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Конечно, такое трогательное видео не могло оставить безразличными пользователей сети. Они наперебой писали о том, что видео их растрогало до слез и желали каждому защитнику скорейшего возвращения домой:
Ну что же вы такие видео трогательные выставляете, рыдаю от счастья за вас;
Милота зашкаливает, пусть все дети дождутся своих отцов;
Плачу от счастья, желаю каждому отцу вернуться домой;
Настоящий мужчина, защитник, здоровья герою!;
Дай Бог здоровье папе, чтобы малыши нашей страны росли в мире!.
Напомним, сколько тысяч военных рф уже пригнали в Беларусь.
Как сообщала Politeka, в россии могут объявить всеобщую мобилизацию.
Также Politeka писала, названы сроки новых атак.