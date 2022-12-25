На Тернопольщине мужчина покупал зубную щетку и потерял более 27 тыс. грн .

Об этом сообщили в областной полиции.

Житель Чертковского района, покупавший через интернет электрическую зубную щетку. Аферист посылал фишинговое сообщение, где мужчина ввел реквизиты своего банковского счета и коды доступа. В результате заявитель потерял 27500 гривен.

Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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