На Тернопольщине мужчина покупал зубную щетку и потерял более 27 тыс. грн .
Об этом сообщили в областной полиции.
Житель Чертковского района, покупавший через интернет электрическую зубную щетку. Аферист посылал фишинговое сообщение, где мужчина ввел реквизиты своего банковского счета и коды доступа. В результате заявитель потерял 27500 гривен.
Сведения о происшествии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
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