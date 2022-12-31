С 1 января 2023 года должны заработать изменения в ст. ст. 10 и 25 Закона Украины "Об отпусках".

Так, согласно п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закона Украины «Об отпусках» по желанию работника в удобное для него время будут предоставляться ежегодные отпуска работникам, являющимся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года.

В то же время, как пишет LigaZakon, п. 19 в. 25 Закона Украины «Об отпусках» предусмотрено предоставление еще одного вида отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемой работнику в обязательном порядке.

Таким правом смогут воспользоваться работники, являющиеся членами пожарно-спасательных подразделений для обеспечения добровольной пожарной охраны не менее года - продолжительностью до 5 календарных дней ежегодно, а также члены добровольных формирований гражданской защиты - продолжительностью до 5 календарных дней в год привлечения их к выполнению задач по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в составе добровольных формирований гражданской защиты.

Ранее стало известно, что Верховная Рада 1 декабря приняла во втором чтении законопроект №8081, который вносит изменения в пункт 18 статьи 10-1 закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Теперь военнослужащий во время военного положения также сможет брать отпуск по собственному желанию, без уважительной с точки зрения закона причины, раз в год. Но при условии, что в его подразделении в тот момент будут продолжать работать не менее 70% военных.

Такие отпуска будут предоставляться максимум на 10 дней плюс максимум четыре дня на дорогу в пределах страны туда и обратно.

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