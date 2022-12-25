Украинцы сплоченно и ежедневно помогают армии и сплошным монолитом ежедневно приближают победу Украины над захватчиком. В стороне не остаются и дети.

Об этом сообщает Суспільне.

Так, недавно 9-летняя девочка из Прилук отрезала полметра своей роскошной косы, чтобы купить тактическую каску для военных, защищающих Родину под Бахмутом.

Свои волосы Оксана отращивала всю жизнь, однако около двух месяцев назад она решила его обрезать. На это вдохновили другие украинки, также отрезающие волосы в помощь украинским военным.

Мама девочки отметила, что ей было трудно решиться на это, однако дочь не отступала от своего замысла.

"Не страшно мне, новое отрастет. Хочу помочь нашим воинам, чтобы быстрее победили и вернулись к своим родным. Так я помогаю Украине",– рассказала 9-летняя Оксана.

5 тысяч 300 гривен, которые получил ребенок за волосы весом 112 граммов и длиной почти 70 сантиметров, семья девочки передала местному благотворительному фонду "Свободная Страна" на нужды ВСУ. В фонде отметили, что за вырученные средства хотят купить каску с креплением под тепловизор.

"Яркий пример – как яркие волосы сохранит чью-то жизнь", – рассказал волонтер БФ "Свободная страна" Антон Копасов.