К утру 21 декабря сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, а также ограничения.

Об этом, как пишет Politeka.net, в среду, 21 декабря, сообщили в Укрэнерго .

Энергетики напомнили, что проблемы вызваны повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

«В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. В настоящее время работают все виды генерации», - говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго отмечают, что сложной остается ситуация в центральном регионе, в том числе и в Киеве.

Кроме того, враг ночью снова обстреливал артиллерией деоккупированные районы на востоке и юге, в результате чего повреждены электросети.

«Ремонтные работы уже начаты. Восстановление поврежденных россиянами сетей продолжаются непрерывно», - заверили в Укрэнерго.

Вечером 20 декабря в ДТЭК сообщили, что за сутки энергетики возобновили электроснабжение для более 25 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Это 19 населенных пунктов, которые накануне были обстреляны врагом.

Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что Украине для восстановления повреждений энергосети, вызванных российскими атаками, требуется оборудование.

По его словам, важной помощью для Украины могут стать мобильные электростанции. 20-30- и 50-мегаваттные станции помогут сети и потребителям.

Как сообщала Politeka.net, блекаут в некоторых районах Киевской области может длиться до 23 декабря.

Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется заплатить налог за использование генератора.