Наибольшее количество свободных мест для длительного пребывания внутренне перемещенных лиц — 11 813 — в Закарпатской области. В лидерах по этому показателю — еще три региона.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, переселенцев готовы принять:
- Житомирская область — 5672;
- Одесская область — 5058;
- Волынская область — 4493 места.
«Отсутствуют свободные места для длительного пребывания в Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Полтавской и Николаевской областях», — отметил Тимошенко.
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