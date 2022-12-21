Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил известный комедийный актер Виктор Андриенко в интервью "Rostyslove Production".
«"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю", - сказал Андриенко.
По словам Андриенко, благотворительный вечер проходил в одном из районов Киева.
Отметим, что незадолго до полномасштабного военного вторжения россии в Украину дуэт "Кролики" Данилец и Моисеенко на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" жаловались на "травлю" в Украине.
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По их словам, их последний концерт состоялся в Украине в 2015 году.
Оба приняли участие в программе "Судьба человека" с ведущим, пропагандистом Борисом Корчевниковым, которому запрещен въезд в Украину.
Также напомним, что после начала полномасштабной войны Корчевников оправдал убийство украинцев.
Напомним, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что разочаровался в россии и в населении этой страны еще в 2014-м году.
Также сообщалось, что Катя Осадчая назвала известного украинского режиссера предательницей.
Кроме того, Politeka.net писала, что певец-путинист и друг Ани Лорак распсиховался на сцене и устроил драку в ресторане.