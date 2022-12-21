Украинские актеры Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, которые в 2019 году попали в базу "Миротворец", оказалось, находятся сейчас вовсе не в россии.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил известный комедийный актер Виктор Андриенко в интервью "Rostyslove Production".

«"Они никуда не уехали, они оба в Украине. Они здесь, я это 100% говорю, потому что я знаю. Более того, кажется, моя жена видела их... Где-то был какой-то благотворительный вечер, собирали средства, и их двоих увидели. Я знаю, что они здесь. Они никуда не уехали. Данилец – 100% здесь, я знаю", - сказал Андриенко.

По словам Андриенко, благотворительный вечер проходил в одном из районов Киева.

Отметим, что незадолго до полномасштабного военного вторжения россии в Украину дуэт "Кролики" Данилец и Моисеенко на российском пропагандистском телеканале "Россия 1" жаловались на "травлю" в Украине.

По их словам, их последний концерт состоялся в Украине в 2015 году.

Оба приняли участие в программе "Судьба человека" с ведущим, пропагандистом Борисом Корчевниковым, которому запрещен въезд в Украину.

Также напомним, что после начала полномасштабной войны Корчевников оправдал убийство украинцев.

Главный редактор российского православного телеканала «Спас» Борис Корчевников обсуждает со священником РПЦ, что геноцид - богоугодное дело, а правители имеют право истреблять целые народы, так как власть дана им свыше.



Собственник канала «Спас» - Московская патриархия РПЦ pic.twitter.com/RdikL0EauR — Денис Казанський (@den_kazansky) December 8, 2022

Напомним, телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк сообщил, что разочаровался в россии и в населении этой страны еще в 2014-м году.

Также сообщалось, что Катя Осадчая назвала известного украинского режиссера предательницей.

Кроме того, Politeka.net писала, что певец-путинист и друг Ани Лорак распсиховался на сцене и устроил драку в ресторане.