Сообщено о подозрении бывшему депутату, председателю земельной комиссии и председателю Вита-Почтового сельского совета, а также эксперту-землеустроителю.

Об этом стало известно из сообщения Офиса генпрокурора.

Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, отчуждали около 20 га земли Министерства обороны Украины в пользу третьих лиц.

За По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной группы, с апреля 2016 года по ноябрь 2017 года отчуждали почти 20 га земли Министерства обороны Украины в пользу третьих лиц.

"Организатор – глава сельсовета издал, подписал и скрепил печатью протокол и решение очередной сессии сельского совета. К ним он внес заведомо ложные сведения о якобы принятии на сессии решений о бесплатной передаче в собственность земельных участков 34 физическим лицам за счет земель, принадлежащих Министерству обороны Украины.

Эксдепутат Вита-Почтового сельского совета убеждал и подстрекал депутатов сельсовета, у которых нет юридического образования и не владеют знаниями по земельному законодательству до принятия таких решений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что экспредседатель земельной комиссии готовил проекты решений совета и положительные выводы по вопросам отчуждения земельных участков Министерства обороны Украины, эксперт-землеустроитель изготовлял техническую документацию по землеустройству земельных участков.

"Таким образом, действиями подозреваемых государству нанесено почти 37 млн ​​грн ущерба", – говорится в сообщении.

Правоохранителями проведены обыски, изъята компьютерная техника и документы, которые использовались для незаконного отчуждения земельных участков.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер, а также отстранении от должностей. Им инкриминировано злоупотребление властью или служебным положением, а экспредседателю сельсовета еще и служебный подлог (ст. 27, ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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