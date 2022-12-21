Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному следует быть очень внимательным и осторожным.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«С учетом того статуса, в котором он сейчас находится, количество людей, которые будут иметь большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии», – подчеркнул Данилов в интервью «Украинской правде».

Секретарь СНБО добавил, что Залужный должен это понимать.

Отвечая на уточняющий вопрос, как можно воспользоваться статусом Залужного, секретарь СНБО объяснил, что в Украине все равно все возвращается к политическому процессу.

«Могут начать появляться рядом люди, которые будут рассказывать, советовать, писать, прочее. Их просто очень многое может появиться. У Валерия Федоровича будет большой экзамен и много соблазнов», - выразил уверенность Данилов.

Данилов также рассказал, что в день ​​получает от 80 до 120 сообщений только по телефону.

Напомним, по словам Данилова, в России могут объявить всеобщую мобилизацию.

Также сообщалось, что Залужный высказался по поводу новой большой волны мобилизации в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.

Напомним также, что Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.