Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«С учетом того статуса, в котором он сейчас находится, количество людей, которые будут иметь большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии», – подчеркнул Данилов в интервью «Украинской правде».
Секретарь СНБО добавил, что Залужный должен это понимать.
Отвечая на уточняющий вопрос, как можно воспользоваться статусом Залужного, секретарь СНБО объяснил, что в Украине все равно все возвращается к политическому процессу.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
В Польше украинец напал на своего друга, все закончилось трагично: "не хотел отдавать ему..."
Запаситесь водой: украинцев предупредили о проблемах, и не только с водоснабжением
Пономарев удивил кадром с Дзидзьо и Горбуновым за границей: "Гордость украинского шоубиза"
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
«Могут начать появляться рядом люди, которые будут рассказывать, советовать, писать, прочее. Их просто очень многое может появиться. У Валерия Федоровича будет большой экзамен и много соблазнов», - выразил уверенность Данилов.
Данилов также рассказал, что в день получает от 80 до 120 сообщений только по телефону.
Напомним, по словам Данилова, в России могут объявить всеобщую мобилизацию.
Также сообщалось, что Залужный высказался по поводу новой большой волны мобилизации в Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что названы возможные сроки новой атаки дронами и ракетами, чтобы оставить украинцев без света.
Напомним также, что Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.