Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
«Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений», - сообщил Попко.
Также он сообщил о тепле в домах киевлян.
По его словам, котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.
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"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме", - отметил начальник КГВА.
В свою очередь КГГА предупреждает о перебоях с водоснабжением.
"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2-х часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.
Между тем, стало известно, что возобновлено движение поездов на всех линиях столичного метрополитена.
На вход заработали и станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".
Также сообщается, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику.
А вот в области блекаут может продолжаться до 23 декабря. Об єтом предупредил председатель ОГА Алексей Кулеба.
"Идут возобновление работы. Нужно еще 2-3 дня для того, чтобы изменить ситуацию", - сообщил он.
Он добавил, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.
Вместе с тем, Кулеба сообщил, что электроэнергию начнут давать уже сегодня".
Напомним, введена в обращение новая банкнота номиналом в сто гривен - что будет со старой купюрой.
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Кроме того, Politeka.net писала, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.