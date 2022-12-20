Идет ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

«Генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Свет для потребителей по-прежнему подается в режиме аварийных отключений», - сообщил Попко.

Также он сообщил о тепле в домах киевлян.

По его словам, котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно.

"Энергетики, ремонтные бригады, коммунальщики работают в усиленном режиме", - отметил начальник КГВА.

В свою очередь КГГА предупреждает о перебоях с водоснабжением.

"В связи с проведением восстановительных работ на объектах энергетической инфраструктуры в течение 2-х часов в городе возможны перебои с водоснабжением", - говорится в сообщении.

Между тем, стало известно, что возобновлено движение поездов на всех линиях столичного метрополитена.

На вход заработали и станции "Лесная", "Черниговская", "Дарница" и "Левобережная".

Также сообщается, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику.

А вот в области блекаут может продолжаться до 23 декабря. Об єтом предупредил председатель ОГА Алексей Кулеба.

"Идут возобновление работы. Нужно еще 2-3 дня для того, чтобы изменить ситуацию", - сообщил он.

Он добавил, что ситуация с электричеством в регионе сложная из-за последствий обстрелов, которые произошли 19 декабря ночью.

Вместе с тем, Кулеба сообщил, что электроэнергию начнут давать уже сегодня".

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