Так, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что в декабре украинские военные получат на 37% больше, чем получали в ноябре.

Выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений.

"Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре", — пояснила Анна Маляр.

По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч гривен) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч гривен).

Ранее в ВСУ сообщили, как и кого будут призывать после Нового года.

Сообщается, что в первую очередь призывать продолжат людей с боевым опытом, в частности участников АТО или ООС. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач во время брифинга в понедельник, 19 декабря.

Горбач отметил, что мобилизация была объявлена указом президента еще 24 февраля, однако, с начала войны не было никаких волн мобилизации.

«Да, действительно, на первом этапе больше людей было призвано, затем темпы постоянно снижались, сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале», — заявил Горбач.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, количество людей, которых призывают по мобилизации, зависит от обстановки на фронте.

Напомним о новой атаке на Киев утром 19 декабря, начались пожары: "К сожалению...".

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