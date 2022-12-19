Расследование в отношении беглого экс.президента Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по делу о подписании Харьковских соглашений в пользу России завершено.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора завершено досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины и главы правительства, подозреваемых в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Офис генпрокурора сообщил, что расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и закона О международных договорах Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. АР Крым и Севастополе.

В свою очередь, экс-премьер-министр, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых Харьковский соглашений в пользу РФ.

Оккупация полуострова предоставила возможность РФ осуществить в течение 2014−2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил ЧФ РФ, а также создать новые воинские части и подразделения ВС РФ.

«Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 на территорию Украины», — сказано в сообщении.

Сообщается, что на территории государства-агрессора следователями ГБР осуществлялось специальное досудебное расследование.

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