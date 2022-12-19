Оккупанты снова атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе, есть попадания.

Как пишет Politeka.net, о последствиях атаки сообщают в ДТЭК.

«В Киеве из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений не действвуют», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.

Предварительно было известно о двух пострадавших.

Минувшей ночью столица выдержала несколько волн атак иранских «Shahed». В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА.

Силам ПВО удалось уничтожить около 15 человек.

Всего в ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину 30 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131».

Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.

Силами ПВО уничтожено тридцать "шахедов" российских оккупантов!

"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры", - сообщал начальник КМВА Сергей Попко.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением в столице.

Добавим также, что ранее в Укрэнерго предупредили о длительном отключении света 19 декабря по всей стране.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощностей и, кроме того, усугубляют ситуацию минусовые температуры, которые пришли в Украину вместе с зимой.

"Однако в ближайшее время мы сможем увидеть полную мощность трех атомных станций в сети. Через один-два дня мы сможем еще увеличить объемы той генерации, которая доступна нашим потребителям", – добавил Кудрицкий.

Также сообщалось, что в ДТЭК рассказали, куда обращаться, если свет забыли включить.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блекаута.