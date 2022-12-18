В Тернополе соседи добились обесточивания дома, где никогда не выключали электричества.

Об этом в Facebook написал житель Тернополя, который разработал карту электроснабжения в городе, Святослав Журовский.

Житель Тернополя сообщил, что один из домов в городе был на "хорошей линии" электроснабжения, поэтому там никогда не выключали света, однако это разозлило соседей и они начали повсюду жаловаться.

"Дом на пер. Кирпичный 1Д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда было светло. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят вместе без света. Вот настоящая победа!", - поиронизировал житель Тернополя.

В комментариях отмечают, что это не единственный случай, когда люди жалуются на соседние дома, где никогда не выключают света.

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