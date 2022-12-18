В сети появилось видео, на котором показали новогоднюю елку, установленную на центральном вокзале Киева. В этом году она будет необычной.

Соответствующий видеоролик был снят в главном зале столичного вокзала, его распространяют местные Telegram-каналы .

На видео можно увидеть, что новогоднюю елку уже поставили и начинают украшать. На нее повесили несколько гирлянд, а рядом лежит еще много таких же. Затем на видео виден мужчина, который крутит педали велотренажера проверяя, как работает система питания. На самом деле это динамо машина, к которой и подключили эти гирлянды.

Когда люди будут крутить педали, энергия движения будет трансформироваться в электроэнергию и питать освещение новогодней елки. В этом году, когда крайне важно экономить электроэнергию всем в Украине, на главном вокзале решили скреативить, сделав так, чтобы те, кто хочет любоваться красивой елкой, сами, сами по себе, могли выработать достаточно электроэнергии для питания гирлянд.

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Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.

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