Глава польской полиции подтвердил, что случайно привел в действие гранатомет, получивший в подарок во время недавнего визита в Украину.

Как передает BBC , детали инцидента генерал Ярослав Шимчик рассказал журналистам польской телерадиокомпании RMF FM.

По его словам, взрыв был мощным: сила удара пробила пол и повредила потолок. В общем, взрыв повредил комнаты на трех этажах — от цокольного до второго остались дыры размером примерно с тарелку. Кроме этих повреждений большого вреда нет.

ВВС обратилась в польскую полицию с просьбой подтвердить факты из интервью генерала, но пока не получила ответа.

Единственной официальной информацией об инциденте в среду было короткое заявление министерства внутренних дел Польши, в котором говорилось, что взорвался один из подарков, которые глава полиции получил от украинского чиновника во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря. Что это за подарок, в министерстве не сообщили.

Киев пока публично не заявлял об инциденте.

Однако RMF FM сообщает со ссылкой на анонимные источники, что подарок Шимчик получил от одного из руководителей украинской полиции и ГСЧС, которые он посетил несколько дней назад.

Это два противотанковых гранатомета, которые, как утверждали украинцы, были использованы и безопасны. Один из них превратился в громкоговоритель и даже включил музыку во время демонстрации. Украинские чиновники якобы заверили, что взрывчатки там не было.

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