В шестнадцатиэтажке в Харькове взорвались сразу два газовых баллона. Маленький мальчик получил ожоги.
Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области .
Взрыв в многоэтажке по проспекту Тракторостроителей, 94-в, в Харькове прогремел 17 декабря. Пострадавшего ребенка доставили в ожоговый центр.
Сразу два газовых баллона по 200 граммов взорвались на 10 этаже шестнадцатиэтажки в Харькове. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания.
"Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв", - отметили в ГСЧС.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023: "Но у Творчих..."
Львовский пенсионер написал много лишнего в "Одноклассниках": суд решил его судьбу
Вор украл несколько генераторов в течение дня, кадры: какое наказание ему грозит
Лежали в кровати: тела молодой пары нашли на Днепропетровщине, подробности
Двухлетний мальчик получил ожоги I степени. В частности, пострадало правое предплечье. Мальчика доставили в ожоговый центр.
Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.
Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.