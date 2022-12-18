В шестнадцатиэтажке в Харькове взорвались сразу два газовых баллона. Маленький мальчик получил ожоги.

Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области .

Взрыв в многоэтажке по проспекту Тракторостроителей, 94-в, в Харькове прогремел 17 декабря. Пострадавшего ребенка доставили в ожоговый центр.

Сразу два газовых баллона по 200 граммов взорвались на 10 этаже шестнадцатиэтажки в Харькове. К счастью, обошлось без дальнейшего возгорания.

"Как стало известно, ребенок самостоятельно включил духовой шкаф, в котором находились баллоны, после чего возник взрыв", - отметили в ГСЧС.

Двухлетний мальчик получил ожоги I степени. В частности, пострадало правое предплечье. Мальчика доставили в ожоговый центр.

Напомним, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.

Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.