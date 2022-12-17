Об этом сообщает сайт Подкарпатской налоговой службы.
Мужчина пытался перевезти через украинско-польскую границу большую сумму денег. Нарушителя задержали польские пограничники.
Сообщается, что украинец пытался вывезти в Польшу 200 тысяч евро.
Сотрудники Подкарпатского управления национальных доходов остановили для детального осмотра въезжавший в Польшу из Украины туристический автобус.
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"При осмотре транспортного средства было обнаружено, что в холодильнике, кроме продуктов, находится пакет, завернутый в темную фольгу. Оказалось, что в нем 200 тысяч евро", — говорится в сообщении.
Один из водителей признал себя виновным в незаконной перевозке денег. Против мужчины возбуждено уголовное производство.
Польские налоговики призывают сообщать о наличных деньгах во время пересечения границы с ЕС.
Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.
Также сообщалось, кто имеет право на денежную компенсацию за генератор.
Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи.