Об этом сообщает сайт Подкарпатской налоговой службы.

Мужчина пытался перевезти через украинско-польскую границу большую сумму денег. Нарушителя задержали польские пограничники.

Сообщается, что украинец пытался вывезти в Польшу 200 тысяч евро.

Сотрудники Подкарпатского управления национальных доходов остановили для детального осмотра въезжавший в Польшу из Украины туристический автобус.

"При осмотре транспортного средства было обнаружено, что в холодильнике, кроме продуктов, находится пакет, завернутый в темную фольгу. Оказалось, что в нем 200 тысяч евро", — говорится в сообщении.

Один из водителей признал себя виновным в незаконной перевозке денег. Против мужчины возбуждено уголовное производство.

Польские налоговики призывают сообщать о наличных деньгах во время пересечения границы с ЕС.

Напомним, в "Нафтогазе" сообщили важную новость о платежках.

Также сообщалось, кто имеет право на денежную компенсацию за генератор.

Кроме того, Politeka.net писала о новой денежной помощи.