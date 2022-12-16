В Николаеве в Каштановом сквере, который находится на улице Соборной, появилась импровизированная елка.
Об этом сообщают местные СМИ.
Основой для новогоднего украшения стал памятник святому Николаю, который защищен с помощью мешков с песком. Именно на эти мешки и повесили маскировочную сетку, украсив их гирляндой и игрушками.
Горожане уже начали делать селфи возле импровизированной елки – говорят, им нравится.
"Это елка нашей несокрушимости", – сказал один из горожан, комментируя новинку.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Надеюсь, что Украина исчезнет с карты": топ-судья в Норвегии обвинил жену-украинку, что она его травила
Залужный высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ: "Я четко вижу…"
"Мы должны пойти на пляж и поставить там палатку?": некоторых украинских беженцев выселяют из жилья в Израиле
"Россияне за это заплатят": Тарабарова прошлась по улицам, показав разрушенные здания и сожженные многоэтажки
Ранее городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве в нынешнем году не будут устанавливать центральную новогоднюю елку.
"Не до празднований на уровне города, когда наши ребята там, на передке", – отмечал он.
Стоит отметить, что у города кроме основной новогодней елки есть еще и та, которая стояла ранее напротив памятника святому Николаю. Она искусственная, и отлично днем смотрится даже без дополнительного освещения и гирлянд. Что мешает поставить ее, и подарить горожанам праздник, не понятно.
Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.
Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.
Кроме того, Politeka.net писала, что под Днепром неадекват стреляет в детей и животных.