В Николаеве в Каштановом сквере, который находится на улице Соборной, появилась импровизированная елка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Основой для новогоднего украшения стал памятник святому Николаю, который защищен с помощью мешков с песком. Именно на эти мешки и повесили маскировочную сетку, украсив их гирляндой и игрушками.

Горожане уже начали делать селфи возле импровизированной елки – говорят, им нравится.

"Это елка нашей несокрушимости", – сказал один из горожан, комментируя новинку.

Ранее городской голова Александр Сенкевич сообщил, что в Николаеве в нынешнем году не будут устанавливать центральную новогоднюю елку.

"Не до празднований на уровне города, когда наши ребята там, на передке", – отмечал он.

Стоит отметить, что у города кроме основной новогодней елки есть еще и та, которая стояла ранее напротив памятника святому Николаю. Она искусственная, и отлично днем смотрится даже без дополнительного освещения и гирлянд. Что мешает поставить ее, и подарить горожанам праздник, не понятно.

Напомним, в Киевской области запретили праздничную иллюминацию.

Также сообщалось, что в Киеве начали устанавливать главную елку.

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