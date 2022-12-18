Украинских граждан призывного возраста незаконно переправляли за границу.

Служба безопасности в телеграме сообщает, что к организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе. Такая "услуга" стоила от 7 до 8 тыс. дол. с человека.

Организатор схемы создала целую преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о "состоянии здоровья".

Готовый пакет фейковых документов "заказчики" получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

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