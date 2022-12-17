Полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Барской общины, причастного к серии преступлений.
Как сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области, сумма похищенного почти 70 тысяч гривен. В сутки украл два генератора, кислородный баллон и строительные инструменты.
В Отдел полиции №1 Жмеринского райотдела полиции поступило сообщение о краже дизельного генератора от местного предпринимателя. В этот же день обратилась 29-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестный проник в подсобное помещение его домохозяйства и совершил кражу бензинового генератора и бензина.
Третье сообщение поступило от 45-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что злоумышленник проник в подсобное помещение, повредив двери и совершил кражу кислородного баллона, детского велосипеда и строительного инструмента.
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В ходе розыскных мер полицейские установили, что к совершению краж причастен ранее судимый 21-летний житель Барской территориальной общины.
Похищенное изъято. Следствием решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
По этим фактам начаты уголовные производства по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Такое преступление карается лишением свободы до 8 лет.
Полицейские проверяют причастность злоумышленника к другим имущественным преступлениям.
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