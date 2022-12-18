Бывший львовский депутат, а ныне бизнесмен Богдан Бедрило неожиданно для себя выяснил, что еще десять лет назад полиция внесла его в базу данных умерших.

Об этом курьезном случае сообщил львовский журналист Роман Онишкевич .

Этот факт обнаружился тогда, когда предприниматель хотел купить автомобиль, но не мог оформить себя. Предприниматель написал жалобу в полицию.

«Надумал недавно господин Бедрило купить себе машину. Продавец в Киеве, согласно давним договоренностям, подогнал ему Nissan. Обрадованный Богдан взялся покупать и… оторопел. Процедуру осуществить не было возможности, поскольку покупатель внесен в базу данных МВД как умершее лицо», – написал Роман Онишкевич в Facebook.

Из-за невозможности оформить на себя машину Богдан Бедрило был вынужден оформить автомобиль на свою знакомую. Также львовский предприниматель пожаловался министру внутренних дел за упущение его подчиненных.

В полиции львовянину ответили, что в 2012 году работники Пустомытовского райотдела внесли Богдана Бедрила в информационно-коммуникационную систему «Информационный портал Национальной полиции Украины» как умершего человека и исправили эту информацию в августе 2022 года по его жалобе.

«По изложенным в жалобе фактам работникам отдела полиции №3 Львовского РУП проведена проверка, которой установлено, что факты нашли свое подтверждение. Однако привлечь виновных к дисциплинарной ответственности не представляется возможным, поскольку такие не находятся на службе в НПУ», – говорится в письменном ответе полиции Богдану Бедрилу в ответ на его жалобу.

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