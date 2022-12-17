Европейский портал данных (EDP) опубликовал ежегодный отчет Open Data Maturity Report 2022 по уровню развития сферы открытых данных. Украина заняла второе место среди 35 европейских стран.

Об этом сообщает отчет Европейского портала данных.

По новому рейтингу Open Data Maturity 2022, Украина заняла второе место среди 35 стран в европейском рейтинге зрелости сферы открытых данных. На первом месте – Франция.

Напомним, в 2020 году наша страна заняла 17 место, в 2021 - шестое, а сейчас вошла в лидеры. Занять второе место в Open Data Maturity означает, что Европа признает потенциал честного правительства Украины, потому что открытые данные – основа его антикоррупционной и прозрачной работы.

В пресс-службе портала государственных услуг "Дія" отметили, что получить такой статус в войну - "задача со звездочкой", поскольку из соображений безопасности сейчас часть данных закрыта. В таких условиях область открытых данных не может нормально развиваться.



Напомним, Украина пережила новую массированную ракетную атаку со стороны россии.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.