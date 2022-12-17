Самборский горрайонный суд Львовской области вынес приговор пенсионеру, участнику ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, оправдывающему в соцсетях вооруженную российскую агрессию против Украины.
Об этом стало известно из материалов дела №452/3680/22 .
Мужчина в социальной сети «Одноклассники» распространял сообщения, в которых содержится оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины, начатой в 2014 году.
Обвиняемый согласился заключить соглашение о признании своей виновности. Следовательно, его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на три года без конфискации имущества. Однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на год. Также суд отменил арест на вещественное доказательство – ноутбук.
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