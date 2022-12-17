В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило срочное обращение из с. Качановка Ахтырского района.
Граждане сообщили , что из их колодца по ул. Дегтяренко вместо питьевой воды течет нефть.
На место происшествия был направлен государственного инспектора по охране окружающей среды. Им подтвержден факт того, что из колодца льется вязкая жидкость темного цвета с характерным запахом нефти. Специалистом Инспекции были отобраны пробы жидкости для проведения инструментально-лабораторного анализа и определения ее состава и свойств.
Госекоинспекция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации. О данном факте оперативно уведомлены все компетентные учреждения и службы.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Сидеть прямо на выплатах — так не получается": в Литве рассказали, как относятся к украинским беженцам
"Надеюсь, что Украина исчезнет с карты": топ-судья в Норвегии обвинил жену-украинку, что она его травила
Новая ракетная атака по Украине, в городах гремят взрывы: остановился транспорт и не только
Звезда Квартал 95 отреагировал на комментарий о срамоте и позорище: "Я все читаю…"
Напомним, украинцам сообщили печальную новость об обмене валют.
Также сообщалось, что в ПриватБанке рассказали, какая услуга набирает популярность из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что ПриватБанк ввел новое важное изменение.