В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области поступило срочное обращение из с. Качановка Ахтырского района.

Граждане сообщили , что из их колодца по ул. Дегтяренко вместо питьевой воды течет нефть.

На место происшествия был направлен государственного инспектора по охране окружающей среды. Им подтвержден факт того, что из колодца льется вязкая жидкость темного цвета с характерным запахом нефти. Специалистом Инспекции были отобраны пробы жидкости для проведения инструментально-лабораторного анализа и определения ее состава и свойств.

Госекоинспекция устанавливает причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации. О данном факте оперативно уведомлены все компетентные учреждения и службы.

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