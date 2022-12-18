Государственный бюджет Украины 2022 почти на 60% финансируется за счет внешней помощи.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа .

«59% источников финансирования государственного бюджета в 2022 году составляет внешняя помощь… безвозвратная международная помощь (гранты) составляет большую долю внешней поддержки – не менее 44%. Такая существенная доля грантов позволяет сдерживать рост госдолга Украины», – цитирует ее прессслужба парламента.

По словам Подласой, самым большим донором безвозвратной помощи остаются США. «С 24 февраля США передали в общий фонд 336 млрд. грн. Это огромная сумма грантов, с которой не может сравниться ни один другой донор», – сказала она.

По ее словам, кредиты, получаемые Украиной, предоставляются «преимущественно под некоммерческие льготные проценты и на долгосрочный период».

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