Народный депутат Верховной Рады VIII и IV созывов, экс-мэр Харькова и экс-диакон УПЦ МП Михаил Добкин не находится на службе в структурах Министерства обороны, Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин со ссылкой на соответствующие запросы.

“В октябре в инфопространстве начали появляться фотографии, где пророссийский политик Михаил Добкин воюет на стороне Украины. Решил это проверить. В Минобороны и других структурах об этом бравом герое ничего не слышали”, - говорится в сообщении.

Таким образом, остается непонятным, где воевал Михаил Добкин.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что сложно спрогнозировать, будет ли новая большая волна мобилизации.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.