Спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев прервал выступление главы министерства природы страны Динары Кутмановой, не дав ей продолжить речь на русском языке.
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».
Кутманова намеревалась рассказать о проделанной работе в сфере борьбы со смогом в Бишкеке, однако Шакиев прервал ее выступление и указал, что доклад должен продолжить киргизский язык:
"Извините, а у кого вы просили разрешение докладывать на русском? Почему не киргизском? Выступ должен быть только государственным!".
В результате министр вынужден был отказаться от речи на русском языке.
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Ранее спикер парламента Кыргызстана Нурлан Шакиев в связи с планами руководства страны развивать государственный язык призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики в киргизский язык.
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