Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Как сообщается в сообщении, получить их смогут все желающие.

"Каждый человек старше 18 лет будет иметь право бесплатно обменять 5 ламп старого образца на 5 новых светодиодных", - сообщается на сайте министерства.



По подсчетам это позволит получить экономию электроэнергии до 1,5 гигаватта во время пиковых нагрузок.



Специалисты Укрэнерго просчитали, что введение такой меры по эффективности равно переводу крупнейших промышленных потребителей на ночные смены работы.

На примере одной квартиры, при использовании каждый день 5 обычных ламп накаливания по 5 часов в день за месяц расходится около 75 кВт*ч. А если заменить их на энергосберегающие, то экономия составит примерно 65 кВт*ч в месяц.



Реализация программы начнется в городах с наибольшей нагрузкой на энергосистему – Киеве, Львове, Одессе, Днепре, а затем расширится по всей Украине.



Сейчас правительство дорабатывает механизм, чтобы максимально упростить процесс, чтобы как можно быстрее изменить большое количество лампочек по всей стране.



Замена 50 млн. ламп действительно может позволить ежемесячно экономить огромное количество электроэнергии. В своем Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что экономия будет составлять 1 гигаватт*ч электроэнергии (соответствует объемам генерации одной АЭС).

К настоящему моменту известно, что по Украине было выпущено более 60 ракет.

Также сообщалось, что россия может повторить масштабное наступление.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный раскрыл план нового наступления.



