Как сообщают российские СМИ, в Улан-Удэ при посадке в аэропорту "Байкал" разбился вертолет Ми-8.
Находящийся на борту экипаж, три человека, погиб. Известно, что борт летел из аэропорта «Восточный».
На опубликованных в Сети кадрах видно, что в результате падения вертолет буквально превратился в огромный костер.
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Напомним, ранее, утром 16 декабря, стало известно, что в россии разбился пассажирский автобус, в котором вахтовики ехали на работу.
Сообщалось о восьми погибших большом количестве раненых.
Днем ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.
Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».
Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.
В МЧС уточнили, что разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки.
Ранее, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края россии упал военный самолет Су-34 прямо во дворе многоэтажки.