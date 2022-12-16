Новая авиакатастрофа произошла в россии, в Сети уже появились кадры с места.

Как сообщают российские СМИ, в Улан-Удэ при посадке в аэропорту "Байкал" разбился вертолет Ми-8.

Находящийся на борту экипаж, три человека, погиб. Известно, что борт летел из аэропорта «Восточный».

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в результате падения вертолет буквально превратился в огромный костер.

Напомним, ранее, утром 16 декабря, стало известно, что в россии разбился пассажирский автобус, в котором вахтовики ехали на работу.

Сообщалось о восьми погибших большом количестве раненых.

Днем ранее, 15 декабря, в россии самолет загорелся прямо в воздухе.

Борт Ан-12БК совершил экстренную посадку в новосибирском аэропорту «Толмачево».

Также напомним, что 23 октября в Иркутске военный самолет упал на частный двухэтажный дом, вспыхнул пожар.

В МЧС уточнили, что разбился истребитель Су-30, выполнявший учебный полет. Самолет упал в черте города, в секторе частной застройки.

Ранее, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края россии упал военный самолет Су-34 прямо во дворе многоэтажки.