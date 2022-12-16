В россии на скользкой трассе разбилася пассажирский автобус, в котором вахтовики ехали на работу.

Как сообщают российские СМИ, ДТП произошло на трассе рано утром 16 декабря на трассе Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре.

Водитель не справился с управлением на повороте, вылетел в кювет и рухнул на бок. Предварительно, авария случилась из-за гололеда.

Сначала сообщалось о шести погибших, потом стало известно о семи. Вскоре появились сообщения о восьми погибших.

Также известно о 21-м пострадавшем.

Напомним, ранее стало известно, что в россии самолет загорелся прямо в воздухе. Борт экстренно приземлился в Новосибирске в аэропорту "Толмачево".

Огонь вспыхнул в четвертом двигателе.

Также сообщалось о новом масштабном пожаре. В этот раз огонь вспыхнул на крупнейшем в Восточной Сибири нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске.

Пожар начался после взрыва, который был такой силы, что его зафиксировали сейсмографы.

Погибли два человека, еще пятеро пострадали.