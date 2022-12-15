Служба безопасности заявила о разоблачении и установлении местонахождение депутата ОПЗЖ, который "передал" российским оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

Спецслужба подозревает в коллаборационизме бывшего председателя Пологовского районного совета Запорожской области, члена партии ОПЗЖ.

СБУ не называет имя подозреваемого, но на опубликованном спецслужбой фото изображен Сергей Калашник.

По информации СБУ, россияне назначили Калашника главой местной оккупационной администрации, он выполнял указания врага о реорганизации работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора – прежде всего химической и пищевой индустрии.

Следствие установило, что коллаборант провел "инвентаризацию" местного бизнеса, обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации" и заставлял платить "налоги" в бюджет России.

По данным правоохранителей, подозреваемый угрожал бизнесменам, которые отказывались выполнять его указания, преследованием со стороны карательных органов кафиров и физической расправой.

Следователи СБУ сообщили Калашнику о подозрении по статье о коллаборационизме.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Украины, но в СБУ заявили, что установили место его пребывания и работают над привлечением его к ответственности.

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