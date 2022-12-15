Двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили в Конгрессе резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести россию из состава Совбеза ООН.

Об этом сообщает издание Foreign Policy, знакомое с текстом резолюции.

Двухпартийная Хельсинкская комиссия, которая в октябре призвала госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса России как постоянного члена Совета безопасности, предлагает Конгрессу признать, что вторжение России в Украину нарушает цели и принципы ООН, а также просит правительство принять меры по ограничению ее прав в ООН.

В резолюции Конгресса, текст которой предоставили Стив Коэн и Джо Уилсон, говорится, что Россия кричаще нарушила Устав ООН. Подвергается сомнению ее право занимать место в Совете безопасности, учитывая организованные на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы, совершение военных преступлений, бряцание ядерным оружием и создание рисков для мировой продовольственной безопасности.

В Уставе ООН нет положений об исключении постоянного члена Совбеза. Но страну могут полностью исключить из ООН – для этого потребуется большинство в две трети голосов в Генеральной Ассамблее, включая единогласное согласие самого Совбеза.

Существует также идея, поддержанная некоторыми юристами, суть которой состоит в том, чтобы оспорить статус России как преемницы места СССР в Совбезе.

Напомним, россияне готовят новое м асштабное наступление, названы направдения.

Также сообщалось, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что России предрекли страшное будущее.