На официальных площадках столицы сегодня началась продажа елок и игрушек. Перед приобретением новогоднего дерева киевлян просят узнать их происхождение и покупать только легально срубленные хвойные .
Как отмечается, отличить законно срубленное дерево от незаконного очень легко:
- все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.
Введя номер с этикетки, прикрепленной к елке и посетив официальный реестр, каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки.
Примерная цена на хвойные деревья:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Российская мобилизация сработала": Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов
Данилко зацепил Горбунова, Никитюк и других звезд реакцией на атаку по Киеву: "А ну покажите мне..."
Киев атакован, появились кадры и подробности последствий: "Много скорых и спасателей"
Не помог даже Китай: россию и беларусь вытурили из важной международной организации
- сосна (происхождение Украины) от 150-200 грн за погонный метр;
- елка (происхождение Украина) от 200-300 грн за погонный метр.
В департаменте отметили, что на елочных ярмарках осуществляется продажа елок импортного происхождения.
"Субъектами хозяйствования заключены договоры с районными коммунальными предприятиями по содержанию зеленых насаждений и управляющими компаниями в каждом районе города Киева, которыми будет осуществляться утилизация хвойных деревьев", – говорится в сообщении.
Заметим, приобрести новогодние деревья можно будет во всех районах столицы, со списком адресов можно ознакомиться здесь .
Напомним, энергетики ввели новые графики отключения света – как изменилась ситуация с электроснабжением.
Также сообщалось, что цены в магазинах изменятся из-за отключения электроэнергии.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.