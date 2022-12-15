Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

На официальных площадках столицы сегодня началась продажа елок и игрушек. Перед приобретением новогоднего дерева киевлян просят узнать их происхождение и покупать только легально срубленные хвойные .

Как отмечается, отличить законно срубленное дерево от незаконного очень легко:

все натуральные елки должны быть чипированы или иметь бирку (самоклейную этикетку) со всей информацией о происхождении хвойного дерева.

Введя номер с этикетки, прикрепленной к елке и посетив официальный реестр, каждый покупатель имеет возможность ознакомиться с происхождением новогодней елки.

Примерная цена на хвойные деревья:

сосна (происхождение Украины) от 150-200 грн за погонный метр;

елка (происхождение Украина) от 200-300 грн за погонный метр.

В департаменте отметили, что на елочных ярмарках осуществляется продажа елок импортного происхождения.

"Субъектами хозяйствования заключены договоры с районными коммунальными предприятиями по содержанию зеленых насаждений и управляющими компаниями в каждом районе города Киева, которыми будет осуществляться утилизация хвойных деревьев", – говорится в сообщении.

Заметим, приобрести новогодние деревья можно будет во всех районах столицы, со списком адресов можно ознакомиться здесь .

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