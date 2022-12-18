В разгар войны в Украине на федеральном телеканале не нашлось темы получше, чем показать публике, как общаться с инопланетянами.

Ролик уже разлетелся в сети.

Уникальную во всех смыслах тему подняли в программе "Пусть говорят" на "Первом" канале.

"То есть вы можете разговаривать на инопланетном?" – спросил ведущий у гостьи студии.

"Да! Я говорю, да!" – с гордостью ответила та и затараторила на "инопланетном" языке:

"Санта-турито-то. Приветствуем вас, санта-турито-то, в этом светлом пространстве, интукито-то, и мы рады, что вы затронули эту тему, интукито-то, с вами сегодня интукито-то юпитерианская цивилизация, и сантукито-то Иринины кураторы тоже здесь, интукито-то, цивилизация Орион здесь, интукито-то Сириус, интукито-то, Андромеда, сантукито-то и большое количество совета душ присутствует здесь", – выдала женщина, "владеющая инопланетным языком".

Примечательно, что гости студии восприняли это вполне серьезно. Никто из них не засмеялся и даже не ухмыльнулся.